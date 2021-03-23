​Кассано: «Роналду уже не тот»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано высказался по поводу Криштиану Роналду.

«Роналду не подходит для типа футбола, который выбрал «Ювентус». Он нуждается в том, чтобы ему давали пас, и он забивал, думая о своих рекордах. Роналду уже не тот, кем был четыре года назад.

«Ювентус» подписал Роналду, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но они терпят неудачи. Пирло как тренер является новичком, у него нет опыта обращения с футболистом, имеющим наиболее сильный медиа-фон в мире. Такой игрок может создавать проблемы.

Кулушевски, например, очень зависим от Роналду. У него нет свободы на поле, он постоянно ищет Роналду. Молодые футболисты без сильного менталитета испытывают трудности рядом с Криштиану», - сказал Кассано на канате Кристиана Вьери в Twitch под названием Bobo TV.