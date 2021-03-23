​Кассано: «Роналду уже не тот»

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23 Марта 2021, 14:22,
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Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано высказался по поводу Криштиану Роналду.
«Роналду не подходит для типа футбола, который выбрал «Ювентус». Он нуждается в том, чтобы ему давали пас, и он забивал, думая о своих рекордах. Роналду уже не тот, кем был четыре года назад.
«Ювентус» подписал Роналду, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но они терпят неудачи. Пирло как тренер является новичком, у него нет опыта обращения с футболистом, имеющим наиболее сильный медиа-фон в мире. Такой игрок может создавать проблемы.
Кулушевски, например, очень зависим от Роналду. У него нет свободы на поле, он постоянно ищет Роналду. Молодые футболисты без сильного менталитета испытывают трудности рядом с Криштиану», - сказал Кассано на канате Кристиана Вьери в Twitch под названием Bobo TV.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Антонио Кассано
Шампуню в басейн к бадру нужно.
Пеналду и Юве "созданы" друг для друга.... Главное, чтоб они не расставались.... Хе-хе...
Антоше Кассано и Сашке 1972 стоит создать семью. Столько общего.
А ты с геям создай тогда семью.
А кто такой Кассано? Какой-то клоун из цирка?