Ибрагимович: «Хочу и дальше играть за «Милан»

Опытный шведский нападающий Златан Ибрагимович в очередной раз высказался относительно своего будущего в «Милане».

«У меня все прекрасно в «Милане». Я положительно настроен в отношении своего контракта. В команда царит отличная атмосфера, поэтому мы показываем хорошую игру в текущем сезоне. Хочу и дальше выступать здесь», - приводятся слова 39-летнего бомбардира в «Твиттере» журналиста Николо Скиры.

Действующее трудовое соглашение Златана с «россонери» истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 15 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и одну голевую передачу.