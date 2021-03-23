Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович: «Хочу и дальше играть за «Милан»

23 Марта 2021, 10:57,

Опытный шведский нападающий Златан Ибрагимович в очередной раз высказался относительно своего будущего в «Милане».

«У меня все прекрасно в «Милане». Я положительно настроен в отношении своего контракта. В команда царит отличная атмосфера, поэтому мы показываем хорошую игру в текущем сезоне. Хочу и дальше выступать здесь», - приводятся слова 39-летнего бомбардира в «Твиттере» журналиста Николо Скиры.

Действующее трудовое соглашение Златана с «россонери» истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 15 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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Super fanat
23 Марта 2021, 11:07

Ну, можно только порадоваться, что Ибра наконец-то нашёл свою гавань и не будет гастролировать по миру. Тут он эффективен и клуб выносит из этого только дивиденды! А потом когда выведет Милан в ЛЧ и, может быть, даже в плей-офф, закончит... Заложил камень в фундамент возрождения некогда великого клуба.

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