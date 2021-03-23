Фелиш: «Роналду - кумир детства и пример для всех в сборной»

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23 Марта 2021, 10:06,
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Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился мнением о своем звездном соотечественнике Криштиану Роналду, выступающем за туринский «Ювентус».
«Криштиану является примером для всех в сборной Португалии. Роналду - мой кумир детства. Этот футболист выиграл все, однако по-прежнему сохраняет мотивацию. Криштиану - настоящий капитан, который может подбодрить и дать важный совет», - приводит слова Фелиша AS.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 36-летний нападающий провел 24 встречи, записав на свой счет 23 забитых мяча (пять - с пенальти) и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Жоау Фелиш