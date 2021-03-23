Фелиш: «Роналду - кумир детства и пример для всех в сборной»

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился мнением о своем звездном соотечественнике Криштиану Роналду, выступающем за туринский «Ювентус».

«Криштиану является примером для всех в сборной Португалии. Роналду - мой кумир детства. Этот футболист выиграл все, однако по-прежнему сохраняет мотивацию. Криштиану - настоящий капитан, который может подбодрить и дать важный совет», - приводит слова Фелиша AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 36-летний нападающий провел 24 встречи, записав на свой счет 23 забитых мяча (пять - с пенальти) и три результативные передачи.