Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Фелиш: «Роналду - кумир детства и пример для всех в сборной»

23 Марта 2021, 10:06,

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился мнением о своем звездном соотечественнике Криштиану Роналду, выступающем за туринский «Ювентус».

«Криштиану является примером для всех в сборной Португалии. Роналду - мой кумир детства. Этот футболист выиграл все, однако по-прежнему сохраняет мотивацию. Криштиану - настоящий капитан, который может подбодрить и дать важный совет», - приводит слова Фелиша AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 36-летний нападающий провел 24 встречи, записав на свой счет 23 забитых мяча (пять - с пенальти) и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Жоау Фелиш
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