Чалханоглу: «Надеюсь поиграть в «Галатасарае»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу подтвердил заинтересованность в переходе в «Галатасарай», но он вряд ли состоится в ближайшее время.

- Надеюсь поиграть в «Галатасарае» в будущем. Почему бы и нет? У меня вытатуирован лев, потому что я поддерживаю «Галатасарай», - заявил 27-летний футболист турецкому телевидению по прибытию в лагерь национальной команды.

Чалханоглу может стать свободным агентом в конце текущего сезона, но в «Милане» уверены, что в ближайшее недели договорятся с ним о новом контракте. Также экс-игрок «Байера» интересен «Ювентусу», «МЮ» и другим.

Чалханоглу оценивается в 35 млн евро, в этом сезоне он забил 7 мячей и 11 раз ассистировал партнерам в 33 матчах.