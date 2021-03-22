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Чалханоглу: «Надеюсь поиграть в «Галатасарае»

22 Марта 2021, 21:58,

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу подтвердил заинтересованность в переходе в «Галатасарай», но он вряд ли состоится в ближайшее время.

- Надеюсь поиграть в «Галатасарае» в будущем. Почему бы и нет? У меня вытатуирован лев, потому что я поддерживаю «Галатасарай», - заявил 27-летний футболист турецкому телевидению по прибытию в лагерь национальной команды.

Чалханоглу может стать свободным агентом в конце текущего сезона, но в «Милане» уверены, что в ближайшее недели договорятся с ним о новом контракте. Также экс-игрок «Байера» интересен «Ювентусу», «МЮ» и другим.

Чалханоглу оценивается в 35 млн евро, в этом сезоне он забил 7 мячей и 11 раз ассистировал партнерам в 33 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Галатасарай, Хакан Чалханоглу
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