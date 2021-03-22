Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Агент Гайча: «Адаптация прошла очень быстро, всё хорошо»

22 Марта 2021, 20:07,

Агент форварда «Беневенто» Адольфо Гайча Пабло Каро дал комментарий по игре футболиста в Серии А.

- Мы очень счастливы. Адольфо забивает уже второй гол в Италии и чувствует себя прекрасно, а значит - мы тоже. Адаптация прошла очень быстро, все хорошо. Что касается будущего, то сейчас о нем говорить не стоит, нужно наслаждаться моментом и радоваться тому, что есть сейчас. Все мысли лишь о следующем матче, - заявил Каро специальному корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»  Сергею Румянцеву.

Напомним, что Гайч арендован «Беневенто» у ЦСКА до конца сезона. В пяти матчах за «ведьм» он забил больше, чем в составе «армейцев».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Беневенто, Адольфо Гайч, Пабло Каро
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