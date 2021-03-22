Агент Гайча: «Адаптация прошла очень быстро, всё хорошо»

Агент форварда «Беневенто» Адольфо Гайча Пабло Каро дал комментарий по игре футболиста в Серии А.

- Мы очень счастливы. Адольфо забивает уже второй гол в Италии и чувствует себя прекрасно, а значит - мы тоже. Адаптация прошла очень быстро, все хорошо. Что касается будущего, то сейчас о нем говорить не стоит, нужно наслаждаться моментом и радоваться тому, что есть сейчас. Все мысли лишь о следующем матче, - заявил Каро специальному корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

Напомним, что Гайч арендован «Беневенто» у ЦСКА до конца сезона. В пяти матчах за «ведьм» он забил больше, чем в составе «армейцев».