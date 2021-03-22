​«Ювентус» может уволить Пирло

Андреа Пирло может лишиться должности главного тренера «Ювентуса» в конце сезона. По данным Tuttosport, поражение туринцев от «Беневенто» не пошатнуло позиции молодого тренера, однако ему нужно скорее выправить ситуацию. Боссы «старой синьоры» оценят работу Пирло по итогам сезона.

Недавно «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Порту» по правилу гостевого гола. После той неудачи Пирло дал понять, что руководители клуба планируют строить долгосрочный проект вместе с ним.

В таблице итальянского чемпионата «Ювентус» сейчас идёт третьим, отставая от лидирующего «Интера» на десять очков.