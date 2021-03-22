​Пирло поругался с Аньелли

В конце прошлой недели «Ювентус» разочаровал своих болельщиков, проиграв в родных стенах скромному «Беневенто». Автором единственного гола стал Адольфо Гайч, принадлежащий ЦСКА.

После завершения матча из раздевалки «Ювентуса» доносились крики и оскорбления. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на газету La Stampa. Источник добавляет, что после неудачного результата главный тренер «старой синьоры» Андреа Пирло поругался с президентом клуба Андреа Аньелли.

После двадцати семи сыгранных матчей «Ювентус» отстаёт от «Интера», располагающегося на вершине турнирной таблицы Серии А, на десять зачётных баллов.