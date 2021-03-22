​Пирло поругался с Аньелли

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22 Марта 2021, 15:35,
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В конце прошлой недели «Ювентус» разочаровал своих болельщиков, проиграв в родных стенах скромному «Беневенто». Автором единственного гола стал Адольфо Гайч, принадлежащий ЦСКА.
После завершения матча из раздевалки «Ювентуса» доносились крики и оскорбления. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на газету La Stampa. Источник добавляет, что после неудачного результата главный тренер «старой синьоры» Андреа Пирло поругался с президентом клуба Андреа Аньелли.
После двадцати семи сыгранных матчей «Ювентус» отстаёт от «Интера», располагающегося на вершине турнирной таблицы Серии А, на десять зачётных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Андреа Аньелли
Лучше бы ругался с игроками которые не хотят играть как надо, уберут тренера Роналду не перестанет бить штрафные хоть и не умеет, А Мората пороть моменты, Данило пасовать назад, А опорники страдать херней в своей штрафной. С ними тоже нужно проводить бесседу и пороть.
По поводу штрафных странно, что случилось с КР7 - раньше ведь он забивал более половины из них, штрафные были одной из сильных сторон, а теперь вообще ниочём, странно. Сейчас ему лучше не пробивать штрафные, либо бить на исполнение, а не на силу.
Когда он их забивал?! В Реале и сборной он также мазал и мажет, но настойчиво бежит к исполнению любого штрафного.
Поругался он с ним видите ли. А накой ты его вообще туда ставил? От добра добра не ищут. Ты на сэра Алекса посмотри - 27 лет он работал и ушел по собственному и захотел бы - так и до сих пор работал бы. А тут Аллегри его не устроил потому что ЛЧ не выиграл. Так он бы его выиграл, если б ты дал ему возможность подольше поработать. При Аллегри Юве не глядя выигрывал Серию и два раза в финале ЛЧ играл - что не устроило? Сэр Алекс всего два раза за 27 лет выиграл да и то в валидольных финалах и ничего. Помнится, в 05/06 МЮ в подгруппе занял последнее место, а уже в 07/08 ЛЧ выиграл - а почему? Да потому что тренеру дали карт бланш и не лезли в его работу и не трепали ему нервы предстоящими увольнениями.
Юве при Аллегри Серию имхо раз 20 подряд бы выиграл, а сейчас он ничем не лучше еще 4-5 команд, и какой-то жопоногий Интер, который три года из подгруппы ЛЧ не может выйти на этот раз обыграет Юве в Серии потому что поставили абсолютно неопытного Пирло.