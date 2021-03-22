Аллегри: «Роналду каждый день находит для себя новую мотивацию»

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре 36-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Сила Роналду заключается в том, что его голова запрограммирована только на победу. На его счету пять «Золотых мячей», победы в Лиге чемпонов и множество других титулов. Несмотря на это, каждый день Криштиану находит для себя новую мотивацию», - передает слова специалиста Football-Italia.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии португальский бомбардир провел 24 встречи, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с «бьянконери» истекает летом 2022-го года.