Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аллегри: «Роналду каждый день находит для себя новую мотивацию»

22 Марта 2021, 12:20,

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре 36-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Сила Роналду заключается в том, что его голова запрограммирована только на победу. На его счету пять «Золотых мячей», победы в Лиге чемпонов и множество других титулов. Несмотря на это, каждый день Криштиану находит для себя новую мотивацию», - передает слова специалиста Football-Italia.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии португальский бомбардир провел 24 встречи, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с «бьянконери» истекает летом 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Массимилиано Аллегри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Juve96
22 Марта 2021, 13:58

его дипломатичность не знает границ

0
PoliticExpert
22 Марта 2021, 14:44

А что не так? Вот про Пирло он сказал супердипломатично.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола