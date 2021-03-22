Аллегри оценил работу Пирло в «Ювентусе»

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил работу нынешнего главного тренера «старой синьоры» Андреа Пирло.

«Я считаю, что Андреа хорошо работает в «Ювентусе». Команда вышла в финал Кубка Италии, стала обладателем суперкубка страны, борется за место в топ-4 Серии А. Да, они вылетели из Лиги чемпионов. Но этот турнир - всегда лотерея», - приводит слова Массимилиано Football-Italia.

Пирло занял пост главного тренера «старой синьоры» летом прошлого года. В настоящий момент туринский гранд занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет десять очков.