Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Аллегри оценил работу Пирло в «Ювентусе»

22 Марта 2021, 11:32,

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил работу нынешнего главного тренера «старой синьоры» Андреа Пирло.

«Я считаю, что Андреа хорошо работает в «Ювентусе». Команда вышла в финал Кубка Италии, стала обладателем суперкубка страны, борется за место в топ-4 Серии А. Да, они вылетели из Лиги чемпионов. Но этот турнир - всегда лотерея», - приводит слова Массимилиано Football-Italia.

Пирло занял пост главного тренера «старой синьоры» летом прошлого года. В настоящий момент туринский гранд занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет десять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Андреа Пирло
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