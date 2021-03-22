Аллегри рассказал об отказе «Реалу»

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри, известный по работе в туринском «Ювентусе» и «Милане», рассказал о сорвавшемся назначении на пост наставника мадридского «Реала».

«Когда «Реал» связался со мной, я уже договорился о продлении сотрудничества с «Ювентусом». Это было единственное предложение, которое мне поступало», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

Аллегри находится в статусе безработного с 2019-го года. Последним местом работы Массимилиано была «старая синьора».

Ранее СМИ сообщали об интересе к тренеру со стороны донецкого «Шахтёра», «Лидса» и «Наполи».