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Аллегри рассказал об отказе «Реалу»

22 Марта 2021, 11:08,

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри, известный по работе в туринском «Ювентусе» и «Милане», рассказал о сорвавшемся назначении на пост наставника мадридского «Реала».

«Когда «Реал» связался со мной, я уже договорился о продлении сотрудничества с «Ювентусом». Это было единственное предложение, которое мне поступало», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

Аллегри находится в статусе безработного с 2019-го года. Последним местом работы Массимилиано была «старая синьора».

Ранее СМИ сообщали об интересе к тренеру со стороны донецкого «Шахтёра», «Лидса» и «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Массимилиано Аллегри
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