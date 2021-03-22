Ибрагимович - о новом контракте с «Миланом»: «Пока нам некуда спешить»

39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович ответил на вопрос о переговорах с «Миланом» относительно подписания нового трудового соглашения.

«Могу сказать, что на меня оказывают небольшое давление. Мальдини хочет, чтобы я доказал на поле, что заслуживаю подписать новый трудовой договор. Мы общаемся с ним напрямую, все под контролем. Пока нам некуда спешить, посмотрим, что будет дальше», - приводит слова форварда Calciomercato.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Ибрагимович провел 15 поединков, отметившись 15 забитыми мячами (три - с пенальти) и голевой передачей.