Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ибрагимович - о новом контракте с «Миланом»: «Пока нам некуда спешить»

22 Марта 2021, 08:29,

39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович ответил на вопрос о переговорах с «Миланом» относительно подписания нового трудового соглашения.

«Могу сказать, что на меня оказывают небольшое давление. Мальдини хочет, чтобы я доказал на поле, что заслуживаю подписать новый трудовой договор. Мы общаемся с ним напрямую, все под контролем. Пока нам некуда спешить, посмотрим, что будет дальше», - приводит слова форварда Calciomercato.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Ибрагимович провел 15 поединков, отметившись 15 забитыми мячами (три - с пенальти) и голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола