Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Депай может перейти в итальянский гранд

22 Марта 2021, 08:11,

Атакующий полузащитник Мемфис Депай, который выступает в чемпионате Франции за «Лион», может продолжить карьеру в итальянской Серии А, информирует Calciomercato.

Заинтересованность в переходе 27-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» попробует оформить сделку в летнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Депая хочет каталонская «Барселона». Наставник команды Рональд Куман лично настаивает на этом трансфере.

В текущем сезоне Лиги 1 Мемфис провел 30 матчей, забил 14 голов и отдал девять ассистов. Его контракт в «Лионом» истекает грядущим летом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Мемфис Депай, Трансферы футбола - лето 2021
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