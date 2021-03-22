Депай может перейти в итальянский гранд

Атакующий полузащитник Мемфис Депай, который выступает в чемпионате Франции за «Лион», может продолжить карьеру в итальянской Серии А, информирует Calciomercato.

Заинтересованность в переходе 27-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» попробует оформить сделку в летнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Депая хочет каталонская «Барселона». Наставник команды Рональд Куман лично настаивает на этом трансфере.

В текущем сезоне Лиги 1 Мемфис провел 30 матчей, забил 14 голов и отдал девять ассистов. Его контракт в «Лионом» истекает грядущим летом.