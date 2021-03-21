Пиоли: «Понимали, что нужно наскрести со дна бочки остатки энергии»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги матча с «Фиорентиной» (3:2).

- Это был самый сложный матч, потому что мы отходили от разочарования Лиги Европы, а также выходим на поле каждые три дня на протяжении многих месяцев. Мы понимали, что нужно наскрести со дна бочки остатки энергии для решения задачи, - отметил Пиоли в эфире Sky Sport Italia.

- Ибрагимович прав, что говорит о борьбе за Скудетто, потому что мы в ней были на протяжении большей части сезона и не так далеко от цели. Добудем мы победу или нет - другой вопрос, но мы определенно попробуем, - добавил тренер.

«Милан» в шести очках от «Интера» и на четыре балла опережает «Ювентус» с «Аталантой».