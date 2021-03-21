Ибрагимович: «Эта команда показала характер, нужно продолжать так же»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отметил большое значение волевой победы над «Фиорентиной» (3:2).

- После поражения и вылета из Лиги Европы мы боремся за Скудетто. Такой камбэк был очень важным, - заявил Ибрагимович Sky Sport Italia. - У нас был дух, настрой, мы проигрывали 1:2, но хотели победить любой ценой. Эта команда показала характер, нужно продолжать так же.

- Я беру на себя ответственность помочь этой команде на поле и вне него. Я хочу увидеть, что я могу делать на поле и доказать, что заслуживаю продления контракта. Все под контролем, - добавил Златан.

«Милан» сократил отставание от «Интера» до шести очков.