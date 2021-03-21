​Капелло назвал лучших тренеров в Италии

Известный тренер Фабио Капелло ответил на вопрос, какие тренеры в Италии являются лучшими.

«Лучшие тренеры Италии – Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в конкретный футбол. Гасперини – единственный тренер с европейским менталитетом.

Также мне нравится Лука Готти [тренер «Удинезе»]. Он не выставляет себя напоказ. Он делает простые вещи и уважает футболистов, которые есть в его распоряжении», - рассказал Капелло в интервью Il Corriere dello Sport.

Напомним, что в своё время Фабио Капелло тренировал национальную сборную России.