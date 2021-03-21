​Жена Бонуччи раскритиковала ограничения из-за коронавируса

Супруга защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи Мартина Маккари раскритиковала существующие в условиях пандемии ограничения. Ранее у неё была выявлена коронавирусная инфекция.

«Мне было плохо несколько дней, может быть, три дня, но с обычной терапией всё пошло гораздо лучше.

Я злюсь, потому что они заставляют нас жить дерьмовой жизнью. Не знаю, когда мои сыновья увидят отца. Думаю, кому-то нужно проснуться и исправить положение. Особенно положение тех, кому повезло меньше, чем нам.

Тот факт, что отец должен держаться подальше от своих сыновей и жены, чтобы избежать заражения, создаёт много проблем», - сказал Мартина на видео в Instagram.