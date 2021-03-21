​Паредес объяснил, почему не перешёл в «Интер»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес объяснил, почему отказался от возможности перейти в «Интер». С миланским клубом аргентинского футболиста связывали прошлым летом и минувшей зимой.

«Я чувствую себя здесь очень хорошо. Что меня заставило остаться, так это уверенность в том, что я влияю на игру команды. Партнёры позвонили мне и попросили остаться», - рассказал Паредес в интервью Telefoot.

Леонардо Паредес перешёл в «ПСЖ» в январе 2019 года. Ранее аргентинский футболист выступал за питерский «Зенит».

В двадцати шести играх нынешнего сезона Леандро Паредес записал на свой счёт три результативных паса.