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​В «Интере» недовольны словами Пирло

21 Марта 2021, 13:35,

Из-за вспышки коронавируса в «Интере» местный орган здравоохранения запретил команде тренироваться и играть до воскресенья включительно. Также клубу запретили отправлять игроков в национальные сборные.

Национальные ассоциации оказывают давление на миланские органы здравоохранения, желая добиться приезда игроков с отрицательными тестами. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, эта ситуация раздражает «Интер».

В миланском клубе, по данным источника, также недовольны словами Андреа Пирло. Накануне тренер «Ювентуса» заявил, что «Интеру» повезло из-за возможности не отправлять игроков в сборные.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Super fanat
21 Марта 2021, 13:50

"Повезло", что все переболели... Идиот. Тот случай, когда представителю клуба, чтобы его не позорить, лучше вообще не открывать рот.

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