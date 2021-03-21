​В «Интере» недовольны словами Пирло

Из-за вспышки коронавируса в «Интере» местный орган здравоохранения запретил команде тренироваться и играть до воскресенья включительно. Также клубу запретили отправлять игроков в национальные сборные.

Национальные ассоциации оказывают давление на миланские органы здравоохранения, желая добиться приезда игроков с отрицательными тестами. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, эта ситуация раздражает «Интер».

В миланском клубе, по данным источника, также недовольны словами Андреа Пирло. Накануне тренер «Ювентуса» заявил, что «Интеру» повезло из-за возможности не отправлять игроков в сборные.