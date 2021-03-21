Маурицио Сарри в настоящее время находится без работы. Как сообщает CalcioMercato, тренер взял творческий отпуск и не намерен приступать к работе до следующего сезона. В феврале к Сарри обращался «Марсель», но специалист отказался.

По данным источника, летом Сарри может возглавить «Фиорентину», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин. «Фиалки» занимают особое место в сердце Маурицио, ведь он болел за них в детстве.

Также существует вариант с возвращением Сарри в «Наполи». Президент клуба Аурелио де Лаурентис будет рассматривать кандидатуру Маурицио, как и кандидатуру другого экс-тренера команды Рафаэля Бенитеса.