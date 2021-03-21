​Кокорин вне заявки «Фиорентины» на матч с «Миланом»

Российский нападающий Александр Кокорин не сможет помочь «Фиорентине» в ближайшем поединке итальянского чемпионата против «Милана». Фамилия Кокорина отсутствует в опубликованном пресс-службой «фиалок» списке футболистов, которые готовы выйти на поле в воскресенье.

После январского трансфера из «Спартака» Кокорин провёл в матчах чемпионата Италии только семьдесят семь минут на футбольном поле. Результативными действиями россиянин не отмечался. В настоящее время форвард восстанавливается от повреждения, работая индивидуально.

«Фиорентина» и «Милан» начнут матч двадцать первого марта в восемь часов вечера по московскому времени.