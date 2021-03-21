Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин вне заявки «Фиорентины» на матч с «Миланом»

21 Марта 2021, 00:07,

Российский нападающий Александр Кокорин не сможет помочь «Фиорентине» в ближайшем поединке итальянского чемпионата против «Милана». Фамилия Кокорина отсутствует в опубликованном пресс-службой «фиалок» списке футболистов, которые готовы выйти на поле в воскресенье.

После январского трансфера из «Спартака» Кокорин провёл в матчах чемпионата Италии только семьдесят семь минут на футбольном поле. Результативными действиями россиянин не отмечался. В настоящее время форвард восстанавливается от повреждения, работая индивидуально.

«Фиорентина» и «Милан» начнут матч двадцать первого марта в восемь часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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