​Пиоли: «Фиорентина» в хорошей форме, нам будет сложно»

|
20 Марта 2021, 22:43,
|
|
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался в преддверии матча итальянского чемпионата против «Фиорентины».
На неделе «Милан» завершил еврокубковый сезон, проиграв дома «Манчестер Юнайтед» (0:1).
«Вылет из Лиги Европы был очень обидным, но он помог нам ещё больше узнать о наших качествах и о том, что на определённом уровне важны детали. У нас не было достаточного уровня качества в обеих штрафных площадках.
Игра с «Фиорентиной» будет очень сложной, потому что соперник находится в хорошей форме, а нас утомила серия игр. Уверен, что после перерыва на матчи национальных сборных мы сможем увеличить темп», - высказался Пиоли на пресс-конференции.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Фиорентина, Стефано Пиоли