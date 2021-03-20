​Пиоли: «Фиорентина» в хорошей форме, нам будет сложно»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался в преддверии матча итальянского чемпионата против «Фиорентины».

На неделе «Милан» завершил еврокубковый сезон, проиграв дома «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Вылет из Лиги Европы был очень обидным, но он помог нам ещё больше узнать о наших качествах и о том, что на определённом уровне важны детали. У нас не было достаточного уровня качества в обеих штрафных площадках.

Игра с «Фиорентиной» будет очень сложной, потому что соперник находится в хорошей форме, а нас утомила серия игр. Уверен, что после перерыва на матчи национальных сборных мы сможем увеличить темп», - высказался Пиоли на пресс-конференции.