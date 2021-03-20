Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Пиоли: «Фиорентина» в хорошей форме, нам будет сложно»

20 Марта 2021, 22:43,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался в преддверии матча итальянского чемпионата против «Фиорентины».

На неделе «Милан» завершил еврокубковый сезон, проиграв дома «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Вылет из Лиги Европы был очень обидным, но он помог нам ещё больше узнать о наших качествах и о том, что на определённом уровне важны детали. У нас не было достаточного уровня качества в обеих штрафных площадках.

Игра с «Фиорентиной» будет очень сложной, потому что соперник находится в хорошей форме, а нас утомила серия игр. Уверен, что после перерыва на матчи национальных сборных мы сможем увеличить темп», - высказался Пиоли на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Фиорентина, Стефано Пиоли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола