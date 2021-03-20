​Пирло высказался о будущем Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло во время пресс-конференции высказался по поводу будущего Криштиану Роналду.

В последнее время в СМИ появлялось множество слухов о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» в конце сезона.

«Будущее Роналду? Мы ещё не думали об этом. Его контракт рассчитан ещё на год, и мы рады, что он может продолжать играть с нами. Мы не думали о будущем. Сейчас мы сосредоточены на этом сезоне и хотим завершить его хорошо», - рассказал Пирло журналистам.

Криштиану Роналду проводит в «Ювентусе» уже третий сезон. Ранее португалец на протяжении девяти лет защищал цвета «Реала».