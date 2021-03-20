Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Роналду: «Ювентус» ещё может что-то отпраздновать в конце сезона»

20 Марта 2021, 20:49,

Накануне Криштиану Роналду получил приз лучшему футболисту Серии А по итогам прошлого сезона. После получения награды португалец сказал несколько слов по поводу оставшейся части нынешнего сезона.

«Я хотел бы пообещать всей вселенной «Ювентуса», что мы продолжить работать до последнего дня сезона. У нас всё ещё есть шансы, чтобы что-то отпраздновать в конце сезона», - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Порту» по гостевым голам. Что до чемпионата Италии, то команда Андреа Пирло пока что занимает третье место в таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Alex1972
20 Марта 2021, 21:31

В любом случае твой балет в стенке и свинью на Драгау никто не забудет... Хе-хе...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола