​Роналду: «Ювентус» ещё может что-то отпраздновать в конце сезона»

Накануне Криштиану Роналду получил приз лучшему футболисту Серии А по итогам прошлого сезона. После получения награды португалец сказал несколько слов по поводу оставшейся части нынешнего сезона.

«Я хотел бы пообещать всей вселенной «Ювентуса», что мы продолжить работать до последнего дня сезона. У нас всё ещё есть шансы, чтобы что-то отпраздновать в конце сезона», - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Порту» по гостевым голам. Что до чемпионата Италии, то команда Андреа Пирло пока что занимает третье место в таблице.