«Реал» определился с предложением по трансферу Роналду

Боссы мадридского «Реала» не собираются тратить большие деньги на возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего в Италии за туринский «Ювентус».

Как информирует Cuatro, «королевский» клуб готов предложить за 36-летнего бомбардира символическую сумму из-за финансового кризиса. При этом испанский гранд может включить в сделку полузащитника Иско.

Что касается Криштиану, то ему будет предложен лишь однолетний трудовой договор.

Действующее соглашение португальца со «старой синьорой» рассчитано до лета 2022-го года. В текущем сезоне Серии А Роналду провел 23 поединка, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.