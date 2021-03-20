Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Реал» определился с предложением по трансферу Роналду

20 Марта 2021, 09:31,

Боссы мадридского «Реала» не собираются тратить большие деньги на возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего в Италии за туринский «Ювентус».

Как информирует Cuatro, «королевский» клуб готов предложить за 36-летнего бомбардира символическую сумму из-за финансового кризиса. При этом испанский гранд может включить в сделку полузащитника Иско.

Что касается Криштиану, то ему будет предложен лишь однолетний трудовой договор.

Действующее соглашение португальца со «старой синьорой» рассчитано до лета 2022-го года. В текущем сезоне Серии А Роналду провел 23 поединка, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Иско, Трансферы футбола - лето 2021
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