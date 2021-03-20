Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Буффон назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

20 Марта 2021, 09:23,

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский «Ювентус» по завершении текущего сезона. 43-летний вратарь хочет перейти в «Парму», воспитанником которой он является.

Согласно информации Todo Fichajes, желание футболиста также связано с тем, что он хотел бы провести последний сезон в карьере в качестве основного вратаря команды.

Напомним, что Джанлуиджи выступал за «Парму» с 1995-го по 2001-й год. После этого Буффон перебрался в туринский гранд.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии голкипер провел пять поединков, в трех из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Парма, Джанлуиджи Буффон
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