Буффон назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский «Ювентус» по завершении текущего сезона. 43-летний вратарь хочет перейти в «Парму», воспитанником которой он является.

Согласно информации Todo Fichajes, желание футболиста также связано с тем, что он хотел бы провести последний сезон в карьере в качестве основного вратаря команды.

Напомним, что Джанлуиджи выступал за «Парму» с 1995-го по 2001-й год. После этого Буффон перебрался в туринский гранд.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии голкипер провел пять поединков, в трех из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт рассчитан до лета 2021-го года.