«Дженоа» добыл первую победу за восемь туров, одолев «Парму»

«Дженоа» на протяжении семи туров Серии А не знал радости побед и медленно скатывался всё ближе к зоне вылета. В пятницу ситуацию немного улучшила волевая победа над «Пармой» в игре 28-го тура. При этом генуэзцы забили практически все, что создали, а соперники бомбардировку чужих ворот воплотил только в один гол. В дебюте игры Грациано Пелле принял мяч на грудь в центре штрафной площади и пробил в падении через себя. «Дженоа» начал забивать во втором тайме. Джанлука Скамачча у линии вратарской удачно подставил ногу под сильный и неточный удар партнера. Он же на экваторе второго тайма, получив передачу пяткой от Марко Пьяцы зарядил в правый нижний угол метров с 27.

«Парма» набрала 31 очков и вышла на 12-е место, соперник - в зоне вылета.