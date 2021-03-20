Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Дженоа» добыл первую победу за восемь туров, одолев «Парму»

20 Марта 2021, 00:41,

«Дженоа» на протяжении семи туров Серии А не знал радости побед и медленно скатывался всё ближе к зоне вылета. В пятницу ситуацию немного улучшила волевая победа над «Пармой» в игре 28-го тура. При этом генуэзцы забили практически все, что создали, а соперники бомбардировку чужих ворот воплотил только в один гол. В дебюте игры Грациано Пелле принял мяч на грудь в центре штрафной площади и пробил в падении через себя. «Дженоа» начал забивать во втором тайме. Джанлука Скамачча у линии вратарской удачно подставил ногу под сильный и неточный удар партнера. Он же на экваторе второго тайма, получив передачу пяткой от Марко Пьяцы зарядил в правый нижний угол метров с 27.

«Парма» набрала  31 очков и вышла на 12-е место, соперник - в зоне вылета.

Протокол игры  
Парма 1:2 Дженоа
(1:0) Пелле Грациано 16'    
    50' Скамачча Джанлука (1:1)
    69' Скамачча Джанлука (1:2)
Сепе Луиджи Конти Андреа Осорио Йордан Бани Маттиа   19'   71' (Гальоло Риккардо (   71') Пеццелла Джузеппе   57'   80' (Бузи Максим (   80') Куцка Юрай   90' Бругман Гастон   78'   79' (Эрнани Азеведо (   79') Куртич Ясмин   79' (Зиркзее Джошуа (   79') Ман Деннис Пелле Грациано   72' Карамо Янн   64' (Михэйлэ Валентин (   64')
Запасные: Грасси Альберто Брунетта Хуан Сиприен Вилан Алвеш Бруну Лорини Венсан Daan Dierckx Коломби Симоне
Перин Маттиа Мазиелло Андреа Радованович Иван   73' Кришито Доменико Дзаппакоста Давиде Стротман Кевин   68' (Бираски Давиде (   68'   84') Бадель Милан Зайц Миха   90' (Ровелла Николо (   90') Циборра Леннарт   46' (Пьяца Марко (   46') Шомуродов Элдор   46' (Скамачча Джанлука (   46') Дестро Маттиа   64' (Бехрами Валон (   64')
Запасные: Палеари Альберто Сапата Кристиан Гильоне Паоло Мелегони Филиппо Гольданига Эдоардо Маркетти Федерико Пандев Горан
19 марта. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дженоа, Парма
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола