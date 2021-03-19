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Наппи: «Не все болельщики довольны происходящим, а трансфер Кокорина лишь символ»

19 Марта 2021, 20:11,

Бывший нападающий «Фиорентины» Марко Наппи в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отметил, что у Александра Кокорина всё получится в Серии А.

- Знаю, что у Кокорина сегодня день рождения, как, кстати и у спортивного директора Даниэле Праде. Очень жаль, что он не может помочь команде сейчас, но я надеюсь, что в будущем он пригодится команде и принесет ей пользу. Да, Кокорина много критикуют, но на деле это критика скорее в адрес руководства. Не все болельщики довольны происходящим, а трансфер Кокорина лишь символ. С точки зрения же игры, когда он выходил, то не был хуже партнеров. Так уж получилось, что он играл в тех матчах, когда «Фиорентина» смотрелась не лучшим образом. В любом случае, даже если в этом сезоне он не сумеет себя проявить, то в следующем турнире для него и для «Фиорентины» все начнется с нуля.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Марко Наппи
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