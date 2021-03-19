​«Фиорентина» в день рождения Кокорина объявила об открытии сообщества «В Контакте»

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19 Марта 2021, 14:53,
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«Фиорентина» решила стать ближе к футбольным фанатам из России. Клуб посредством своего официального сайта объявил об открытии сообщества «В Контакте».
Объявление об открытии сообщества в популярнейшей социальной сети России совпало с днём рождения российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Девятнадцатого марта футболисту исполнилось тридцать лет.
На страничке «Фиорентины» «В Контакте» можно увидеть короткое видеообращение Кокорина к русскоязычным болельщикам команды. Кокорин призвал их подписываться на сообщество.
Александр Кокорин после перехода в «Фиорентину» провёл на поле только 77 минут в трёх матчах итальянского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
Давно проверенная тактика. Для популяризации клуба покупают какого-то бездаря с какой-то слабой футбольной страны