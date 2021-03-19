​«Фиорентина» в день рождения Кокорина объявила об открытии сообщества «В Контакте»

«Фиорентина» решила стать ближе к футбольным фанатам из России. Клуб посредством своего официального сайта объявил об открытии сообщества «В Контакте».

Объявление об открытии сообщества в популярнейшей социальной сети России совпало с днём рождения российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Девятнадцатого марта футболисту исполнилось тридцать лет.

На страничке «Фиорентины» «В Контакте» можно увидеть короткое видеообращение Кокорина к русскоязычным болельщикам команды. Кокорин призвал их подписываться на сообщество.

Александр Кокорин после перехода в «Фиорентину» провёл на поле только 77 минут в трёх матчах итальянского чемпионата.