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​«Фиорентина» в день рождения Кокорина объявила об открытии сообщества «В Контакте»

19 Марта 2021, 14:53,

«Фиорентина» решила стать ближе к футбольным фанатам из России. Клуб посредством своего официального сайта объявил об открытии сообщества «В Контакте».

Объявление об открытии сообщества в популярнейшей социальной сети России совпало с днём рождения российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Девятнадцатого марта футболисту исполнилось тридцать лет.

На страничке «Фиорентины» «В Контакте» можно увидеть короткое видеообращение Кокорина к русскоязычным болельщикам команды. Кокорин призвал их подписываться на сообщество.

Александр Кокорин после перехода в «Фиорентину» провёл на поле только 77 минут в трёх матчах итальянского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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0
Underdog
19 Марта 2021, 15:13

Давно проверенная тактика. Для популяризации клуба покупают какого-то бездаря с какой-то слабой футбольной страны

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