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«Ювентус» решил продать Бентанкура

19 Марта 2021, 11:16,

23-летний уругвайский хавбек Родриго Бентанкур, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Согласно информации Gazzetta dello Sport, наставник «старой синьоры» Андреа Пирло больше не заинтересован в услугах полузащитника. Туринский гранд собирается выставить игрока на трансфер грядущим летом. Руководство клуба планирует выручить с продажи Бентанкура порядка 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Родриго провел 22 встречи и отметился тремя голевыми передачами. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго Бентанкур
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Комментарии (1)
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Мельник Дмитрий
19 Марта 2021, 11:53

Когда предлогали под 60,не непродается,сейчас 33-налетай

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