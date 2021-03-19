«Ювентус» решил продать Бентанкура

23-летний уругвайский хавбек Родриго Бентанкур, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Согласно информации Gazzetta dello Sport, наставник «старой синьоры» Андреа Пирло больше не заинтересован в услугах полузащитника. Туринский гранд собирается выставить игрока на трансфер грядущим летом. Руководство клуба планирует выручить с продажи Бентанкура порядка 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Родриго провел 22 встречи и отметился тремя голевыми передачами. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024-го года.