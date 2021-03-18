«Фиорентина»: Кокорин вряд ли сыграет против «Милана»

В «Фиорентине» рассказали, когда российский форвард Александр Кокорин вернётся на поле. Футболист действительно занимается по индивидуальной программе, прогресс есть, но никто не спешит. До матча против «Милана» ещё несколько дней, окончательно все решится завтра, но вероятность его появления на поле небольшая. В любом случае, после паузы на матчи сборных Кокорин должен быть полностью готов.

Кокорину в пятницу выполнится 30 лет, после переезда в итальянский клуб он трижды выходил на поле в матчах Серии А, проведя суммарно на поле 77 минут и не отметился результативными действиями. Кокорин начинал сезон в «Спартаке» (2 голы и столько же ассистов в 10 официальных матчах в составе «красно-белых».