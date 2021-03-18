Не забудь, что есть Алёшка у тебя: Миранчук заслуживает играть чаще

Матч против «Реала» стал для Миранчука 33-м в заявке «Аталанты». Он всего 4 раза вышел в стартовом составе, 10 раз не вставал со скамейки запасных и 19 раз выходил на замену. При этом полный матч Алексей пока ни разу не сыграл. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, почему так происходит.

Если взглянуть на сухую статистику Миранчука, то всё очень неплохо. За 500 игровых минут он забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Для сравнения, у его конкурента Руслана Малиновского 3 мяча и больше игрового времени, у ещё одного конкурента — Маттиа Пессины, который провел в 3 раза больше игрового времени в Серии А, всего 3 гола и 1 голевая передача. Да и у Марио Пашалича статистика выглядит хуже, вот и получается, что только стальной Йосип Иличич опережает Миранчука по набранным баллам.

Тогда почему же Миранчук так мало играет? Гасперини постоянно восхищается в интервью его талантом, но отмечает, что ему требуется адаптация. Такая риторика была в октябре, и это было логично, сохранялась в ноябре и ведётся сейчас. Да, конечно, у Миранчука нет такого понимания игры, как у тех, кто играет не первый сезон, но как его получать, если не выходить на поле? Гасперини отмечал, что экс-игрок «Локомотива» не так хорош в обороне, а Миранчук в матче против «Интера» совершил 5 отборов — больше всех среди игроков атаки. Тем не менее в следующем матче он так и не вышел на поле.

Если рассматривать очевидные минусы, то действительно видно, как Миранчук порой не до конца понимает, что нужно делать на поле, и не лучшим образом перемещается без мяча. В этом он сильно проигрывает Пессине, который не так креативен, но очень здорово открывается под кого-то из нападающих и работает в прессинге. Но вновь хочется повторить: исключительно на тренировках такое наработать до конца невозможно. Не очень понятно, почему перед матчем с «Реалом» Гасперини не дал кому-то из лидеров отдохнуть в игре против «Специи».

Изначально, когда Миранчук только переходил в «Аталанту», было понятно, что адаптация будет крайне непростой. Требования у Гасперини специфические, и справиться с ними могут далеко не все. Хотя при этом откровенно провальных трансферов у «бергамасков» не было, просто не все могли заиграть с ходу. Главный тренер недавно это также вспоминал и в контексте Миранчука приводил в пример Руслана Малиновского, который тоже поначалу испытывал трудности.

На деле же всё не совсем так. Действительно, адаптация Малиновского протекала непросто, но уже в 4-м туре он вышел в стартовом составе и к 27-му туру провёл куда больше матчей в основе, да и играл больше, выходя на замену. То же самое касается и Марио Пашалича в его дебютный сезон в Бергамо. Можно возразить, что в прошлом сезоне у Гасперини было меньше вариантов, кого ставить в состав, но с другой стороны, динамика сезона сейчас куда выше и предполагает ротацию. К сожалению, Миранчука это сейчас не касается.

А ведь ещё не стоит забывать, что когда Алексей переезжал в «Аталанту», там вовсю капитанил Гомес. Что было бы, если бы не его конфликт с Гасперини? Получается, Миранчук вообще бы не выходил на поле, примерно, как Сэм Ламмерс, с которым у них весьма схожая история. Да, в теории Миранчук рассматривался на место Иличича, который испытывал психологические проблемы и мог не вернуться в строй, но даже в таком случае мало что изменилось бы.

Очень странно, судя по словам Гасперини, он не до конца понимал, кто к нему едет. «У Миранчука нет таких характеристик нападающего, как у Иличича. «Для футболиста всегда нужно искать наиболее подходящую позицию», — заявил наставник. Но ведь это было изначально понятно: Миранчук выходил в центре нападения «Локомотива» вынужденно и лучшие матчи проводил явно не там. Через неделю после матча с «Кальяри», в котором Алексей играл под нападающим и забил, Гасперини отметил, что эта позиция подходит ему больше, но проблема в том, что «Аталанта» не так часто играет в такой модели, так что Миранчуку приходится подстраиваться под требования алленаторе.

В январе были робкие разговоры об аренде в другой клуб Серии А, но, на мой взгляд, очень хорошо, что этого не случилось. Применительно к «Аталанте» опыт, полученный где-то в Серии А, мог бы не слишком пригодиться, так что, находясь внутри механизма, куда проще в нём разобраться. Самое главное, не падать духом и стараться в любой ситуации выкладываться на все 100%.

К сожалению, при очень солидной статистике и отсутствии матчей, где он выглядел бы значительно хуже, чем партнёры, Миранчук продолжает знакомство с Италией сидя на скамейке. Иногда складывается впечатление, что Гасперини действительно ошибся и не рассчитывает на Алексея, но всё-таки говорить об этом рановато. Впереди еще 11 туров, и очень хочется, чтобы один из самых ярких российских игроков получал больше игрового времени. Джан Пьеро, не забывайте Алёшку, он вас не подведёт! Сергей Румянцев