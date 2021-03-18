Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Серия А подтвердила: «Интер» и «Сассуоло» не сыграют в субботу

18 Марта 2021, 21:09,

Руководство Серии А официально объявило о переносе ранее запланированного на субботу матча чемпионата Италии между «Интером» и «Сассуоло». Так как местный орган здравоохранения поместил команду «Интера» на карантин до полуночи воскресенья, провести поединок невозможно.

В «Интере» четыре случая коронавируса. Болеют Данило д’Амброзио, Самир Ханданович, Стефан де Врей и Матиас Весино.

Из-за скорости распространения инфекции в команде пришлось вмешаться медикам. Предполагается, что у игроков «Интера» зафиксирован британский штамм коронавируса.

Напомним, что «Интер» является лидером Серии А и имеет большой отрыв от конкурентов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Сассуоло, Серия А
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