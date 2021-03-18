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«Интер» в гневе после запрета мэра Милана на реконструкцию стадиона

18 Марта 2021, 20:40,

«Интер» и «Милан» планируют кардинально реконструировать общий домашний стадион «Сан-Сиро», но в их планы вмешалась мэрия города. Глава Милана Джузеппе Сала остановил проект из-за неопределенности с будущим «Интера» из-за намерения владельцев клуба его продать.

В интервью La Repubblica Сала отметил, что не может быть уверенным в том, что проект, который рассчитан на 5-6 лет, будет завершен в срок без гарантий со стороны владельцев клуба.

- У «Интера» славная столетняя история. Она началась до вступления в должность мэра Салы и будет продолжена после него, - говорится в заявлении клуба. Также в «Интере» назвали поступок мэра неуважительным и оскорбительным.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан
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