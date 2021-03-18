«Интер» потерял Хандановича из-за коронавируса

В миланском «Интере» выявлен второй случай заболевания коронавирусной инфекцией среди футболистов. На этот раз положительный тест сдал основной голкипер Самир Ханданович. Словенский вратарь был переведен на режим самоизоляции.

Ранее стало известно, что Covid-19 подхватил защитник «нерадзурри» Данило Д'Амброзио.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Ханданович провел 27 поединков, в которых пропустил 26 мячей. В десяти встречах 36-летний голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

После 27 туров «Интер» уверенно лидирует в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.