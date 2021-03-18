Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Интер» потерял Хандановича из-за коронавируса

18 Марта 2021, 11:25,

В миланском «Интере» выявлен второй случай заболевания коронавирусной инфекцией среди футболистов. На этот раз положительный тест сдал основной голкипер Самир Ханданович. Словенский вратарь был переведен на режим самоизоляции.

Ранее стало известно, что Covid-19 подхватил защитник «нерадзурри» Данило Д'Амброзио.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Ханданович провел 27 поединков, в которых пропустил 26 мячей. В десяти встречах 36-летний голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

После 27 туров «Интер» уверенно лидирует в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Самир Ханданович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола