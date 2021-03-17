​Геркус считает, что Миранчуку нужно уходить из «Аталанты»

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17 Марта 2021, 17:38,
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Илья Геркус посредством своего канала «Геркус ФМ» в Telegram высказался по поводу Алексея Миранчука, который осенью прошлого года перебрался из «Локомотива» в «Аталанту».
Во вторник Миранчука выпустили на замену за шесть минут до конца основного времени матча против «Реала». По мнению Геркуса, такие замены обычно связаны с выходом на поле молодого игрока или того, кто недавно восстановился от травмы, что к Миранчуку не относится.
«Есть подозрение, что тренер сам не понимает, зачем он попросил этого игрока. Бывает такое. Ошибся. Ошибся и игрок со своим агентом. Бывает», - поделился Геркус своим мнением.
Футбольный функционер считает, что летом Миранчуку нужно менять клуб. В противном случае, по мнению Геркуса, российского хавбека ждёт ещё один сезон с малым количеством игрового времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Илья Геркус