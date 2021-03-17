​«Интер» отменил пресс-конференцию из-за заражения Д’Амброзио

Во вторник «Интер» сообщил о заражении коронавирусом защитника команды Данило Д’Амброзио. В настоящий момент футболист находится на карантине у себя дома.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, «Интер» решил отменить пресс-конференцию главного тренера команды Антонио Конте перед игрой чемпионата Италии против «Сассуоло». Тренер должен был пообщаться с представителями СМИ в пятницу, девятнадцатого числа.

По данным La Gazzetta dello Sport, остальные игроки «Интера» сдали отрицательные результаты экспресс-тестов, но результаты молекулярных тестов будут получены до конца дня среды.