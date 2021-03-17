​Дибала может вернуться в строй после игр сборных

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17 Марта 2021, 15:44,
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, чьё восстановление после полученной в январе травмы затянулось, имеет шансы вернуться в строй после игр национальных сборных. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Из-за проблем со здоровьем в этом сезоне Дибала провёл за «Ювентус» только шестнадцать матчей. В них аргентинец отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами на партнёров.
Первую игру после матчей сборных «Ювентус» проведёт третьего апреля. В этот день команду Андреа Пирло ждёт дерби против «Торино».
На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала