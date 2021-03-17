Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Дибала может вернуться в строй после игр сборных

17 Марта 2021, 15:44,

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, чьё восстановление после полученной в январе травмы затянулось, имеет шансы вернуться в строй после игр национальных сборных. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Из-за проблем со здоровьем в этом сезоне Дибала провёл за «Ювентус» только шестнадцать матчей. В них аргентинец отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами на партнёров.

Первую игру после матчей сборных «Ювентус» проведёт третьего апреля. В этот день команду Андреа Пирло ждёт дерби против «Торино».

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола