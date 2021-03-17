​Дибала может вернуться в строй после игр сборных

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, чьё восстановление после полученной в январе травмы затянулось, имеет шансы вернуться в строй после игр национальных сборных. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Из-за проблем со здоровьем в этом сезоне Дибала провёл за «Ювентус» только шестнадцать матчей. В них аргентинец отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами на партнёров.

Первую игру после матчей сборных «Ювентус» проведёт третьего апреля. В этот день команду Андреа Пирло ждёт дерби против «Торино».

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в таблице Серии А.