​В отношении игрока «Милана» начали расследование

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает Football Italia. После поражения от «Наполи» в последней игре Серии А футболист опубликовал в Instagram фотографию арбитра и добавил несколько негативных смайлов. Через несколько минут Эрнандес удалил публикацию, но в сети остались скриншоты.

Дисциплинарная комиссия не вынесла наказания для Эрнандеса, но футболист всё же может столкнуться с санкциями по итогам расследования.

После поражения от «Наполи» отставание «Милана» от лидирующего в Серии А «Интера» возросло до девяти зачётных баллов.