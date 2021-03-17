Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В отношении игрока «Милана» начали расследование

17 Марта 2021, 15:21,

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает Football Italia. После поражения от «Наполи» в последней игре Серии А футболист опубликовал в Instagram фотографию арбитра и добавил несколько негативных смайлов. Через несколько минут Эрнандес удалил публикацию, но в сети остались скриншоты.

Дисциплинарная комиссия не вынесла наказания для Эрнандеса, но футболист всё же может столкнуться с санкциями по итогам расследования.

После поражения от «Наполи» отставание «Милана» от лидирующего в Серии А «Интера» возросло до девяти зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Тео Эрнандес
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