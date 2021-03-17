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17 Марта 2021, 14:12,
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини задумывается об окончании карьеры футболиста, о чём на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.
Кьеллини почти не играл в прошлом сезоне из-за серьёзной травмы колена. Проблемы со здоровьем продолжают мучить капитана «старой синьоры» и в нынешнем сезоне – Джорджо провёл только шестнадцать игр во всех турнирах. Тридцатишестилетний защитник может повесить бутсы на гвоздь уже ближайшим летом.
Джорджо Кьеллини защищает цвета «Ювентуса» с лета 2005 года после трансфера из «Фиорентины».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини