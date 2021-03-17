Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» назвал три трансферные цели

17 Марта 2021, 12:25,

Руководство туринского «Ювентуса» намерено усилить состав команды в летнее трансферное окно. В поле зрения «старой синьоры» находятся три футболиста.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, чемпион Италии заинтересован в подписании нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика и полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Также «Ювентус» рассматривает кандидатуру защитника Робина Госенса, выступающего за «Аталанту».

Туринский гранд проводит неудачный сезон. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Серии занимает третье место, отставая от лидирующего «Интера» на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Аркадиуш Милик, Мануэль Локателли, Робин Госенс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола