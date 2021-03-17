«Ювентус» назвал три трансферные цели

Руководство туринского «Ювентуса» намерено усилить состав команды в летнее трансферное окно. В поле зрения «старой синьоры» находятся три футболиста.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, чемпион Италии заинтересован в подписании нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика и полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Также «Ювентус» рассматривает кандидатуру защитника Робина Госенса, выступающего за «Аталанту».

Туринский гранд проводит неудачный сезон. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Серии занимает третье место, отставая от лидирующего «Интера» на десять баллов.