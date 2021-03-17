«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться звёздными нападающими

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17 Марта 2021, 10:30,
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Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере аргентинского нападающего Пауло Дибалы, ныне выступающего в чемпионате Италии за туринский «Ювентус». Об этом информирует издание Calciomercato.
Согласно данным источника, «сине-гранатовые» предлагают «старой синьоре» обмен футболистами. В Турин может отправиться французский форвард Антуан Гризманн. Итальянский гранд готов принять предложение «Барселоны», поскольку Дибала не проходит в стартовый состав команды.
Если переговоры между сторонами завершатся успешно, сделка будет официально оформлена грядущим летом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Ювентус, Антуан Гризманн, Пауло Дибала, Трансферы футбола - лето 2021
Если без доплат, то это шикарно, хуже не будет.