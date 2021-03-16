Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Румменигге: «Лукаку не похож на меня»

16 Марта 2021, 19:52,

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не видит сходства между собой и Ромелу Лукаку из «Интера». В восьмидесятых голах Румменигге выступал за миланский клуб на позиции нападающего.

«Сходство между Лукаку и мной? Он другой. Он невероятно развит физически, но при этом хорошо оснащён технически. Он не полагается исключительно на свою физическую природу.

Сейчас Лукаку показывает технические качества, которых у него не было во времена выступлений за «Манчестер Юнайтед». В «Интере» он смог переродиться», - рассказал Румменигге в интервью La Gazzetta dello Sport.

В 34 играх за «Интер» в этом сезоне Ромелу Лукаку забил 25 голов и отдал 7 голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку, Карл-Хайнц Румменигге
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола