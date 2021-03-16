​Румменигге: «Лукаку не похож на меня»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не видит сходства между собой и Ромелу Лукаку из «Интера». В восьмидесятых голах Румменигге выступал за миланский клуб на позиции нападающего.

«Сходство между Лукаку и мной? Он другой. Он невероятно развит физически, но при этом хорошо оснащён технически. Он не полагается исключительно на свою физическую природу.

Сейчас Лукаку показывает технические качества, которых у него не было во времена выступлений за «Манчестер Юнайтед». В «Интере» он смог переродиться», - рассказал Румменигге в интервью La Gazzetta dello Sport.

В 34 играх за «Интер» в этом сезоне Ромелу Лукаку забил 25 голов и отдал 7 голевых передач.