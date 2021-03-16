Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Игрок «Интера» заразился коронавирусом

16 Марта 2021, 16:42,

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается в заявлении миланского клуба. В настоящее время футболист находится на карантине у себя дома.

В сезоне 2020/2021 Д’Амброзио провёл за «Интер» девятнадцать матчей во всех соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт три забитых гола.

Данило Д’Амброзио выступает за «Интер» с января 2014 года после перехода из «Торино». Действующий контракт тридцатидвухлетнего защитника с «нерадзурри» рассчитан до конца текущего сезона.

«Интер» лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на девять очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Данило Д’Амброзио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола