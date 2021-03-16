​Игрок «Интера» заразился коронавирусом

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается в заявлении миланского клуба. В настоящее время футболист находится на карантине у себя дома.

В сезоне 2020/2021 Д’Амброзио провёл за «Интер» девятнадцать матчей во всех соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт три забитых гола.

Данило Д’Амброзио выступает за «Интер» с января 2014 года после перехода из «Торино». Действующий контракт тридцатидвухлетнего защитника с «нерадзурри» рассчитан до конца текущего сезона.

«Интер» лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на девять очков.