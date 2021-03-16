​Эриксен: «Не думал сбегать из «Интера»

В последнее время полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен стал регулярно получать игровое время в «Интере», хотя поначалу он мало играл, и в прессе появлялись слухи о возможном уходе датчанина. Футболист рассказал о том, как складывалась его футбольная жизнь в Италии.

«Это был самый тяжёлый сезон в моей карьере. Это было похоже на непрерывные подъёмы и падения, но теперь я чувствую, что улучшился.

Я не думал сбегать, я действительно хотел бороться за своё место. Я был уверен, что если мне выпадет шанс, то я попробую им воспользоваться. Это было сложно морально. Я приехал в «Интер», чтобы играть в футбол, и когда тебе не разрешают этого делать, это раздражает. Вне поля у меня всё было супер. Милан – красивый город, моей семье здесь хорошо. Мне не хватало чего-то только на поле», - рассказал Эриксен TV2 Sport.