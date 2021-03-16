​Ребича дисквалифицировали на два матча

Дисциплинарная комиссия вынесла ряд решений по итогам прошедшего тура чемпионата Италии. Форвард «Милана» Анте Ребич получил дисквалификацию на два матча за неуважительное отношение к рефери Фабрицио Паскуа. Как известно, хорватский футболист получил красную карточку в конце воскресной игры против «Наполи».

Также стоит отметить штраф для голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Футболист заплатит десять тысяч евро за угрозы и оскорбления по отношению к соперникам.

«Милан» располагается на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Стефано Пиоли отстаёт от «Интера» на девять зачётных баллов.