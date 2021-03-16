​Ребича дисквалифицировали на два матча

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16 Марта 2021, 14:52,
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Дисциплинарная комиссия вынесла ряд решений по итогам прошедшего тура чемпионата Италии. Форвард «Милана» Анте Ребич получил дисквалификацию на два матча за неуважительное отношение к рефери Фабрицио Паскуа. Как известно, хорватский футболист получил красную карточку в конце воскресной игры против «Наполи».
Также стоит отметить штраф для голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Футболист заплатит десять тысяч евро за угрозы и оскорбления по отношению к соперникам.
«Милан» располагается на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Стефано Пиоли отстаёт от «Интера» на девять зачётных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Анте Ребич