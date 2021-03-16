Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» планирует выкупить Морату

16 Марта 2021, 11:59,

Туринский «Ювентус» заинтересован в пролонгации сотрудничества с испанским форвардом Альваро Моратой. Нападающий играет в аренде за «старую синьору», а правами на футболиста владеет мадридский «Атлетико».

Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Николо Скира, если клубы договорятся, то «Ювентус» заплатит за полноценный трансфер Мораты порядка десяти миллионов евро.

В составе туринского коллектива Альваро выступает с сентября прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний бомбардир провел 21 поединок, записав на свой счет семь забитых мячей и восемь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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