«Ювентус» планирует выкупить Морату

Туринский «Ювентус» заинтересован в пролонгации сотрудничества с испанским форвардом Альваро Моратой. Нападающий играет в аренде за «старую синьору», а правами на футболиста владеет мадридский «Атлетико».

Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Николо Скира, если клубы договорятся, то «Ювентус» заплатит за полноценный трансфер Мораты порядка десяти миллионов евро.

В составе туринского коллектива Альваро выступает с сентября прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний бомбардир провел 21 поединок, записав на свой счет семь забитых мячей и восемь результативных передач.