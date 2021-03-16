Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Третья форма «Ювентуса» на сезон-2021/2022

16 Марта 2021, 10:41,

В сети появилось изображение третьего комплекта формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон. Фотографию резервной экипировки опубликовал портал Footyheadlines.

Футболка выполнена в трех цветах - синем, белом и желтом. Техническим партнером итальянского топ-клуба выступает немецкая компания Adidas.

В нынешнем сезоне Серии А «старая синьора» занимает лишь третье место в турнирной таблице. На счету команды Андреа Пирло 55 баллов. Туринский клуб отстает от лидирующего «Интера» на десять очков.

Добавим, что «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Порту» в 1/8 финала.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус
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