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​Лихтштайнер устроился на часовой завод

15 Марта 2021, 18:21,

Известный в прошлом швейцарский футболист Штефан Лихтштайнер начал стажироваться на часовом заводе в Цюрихе, о чём сообщается на 20min.ch.

«Мне очень нравится эта работа. Вообще, меня всегда увлекали часы. После завершения карьеры футболиста я хочу погрузиться в этот мир.

Игра в обороне на футбольном поле – это искусство, как и изготовление часов. Обычный фанат часто не видит и не осознаёт, насколько важны мелкие детали и тонкости. Часто нужно повернуть лишь один винтик, чтобы добиться эффекта. Это работает и в футболе, и в часах», - сказал Лихтштайнер.

Штефан Лихтштайнер известен главным образом по семи годам выступлений за «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Штефан Лихтштайнер
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Комментарии (1)
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Берг Игорь
15 Марта 2021, 18:47

Трудно представить наших так называемых звезд футбола где то работающих на заводе...

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