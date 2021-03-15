​Лихтштайнер устроился на часовой завод

Известный в прошлом швейцарский футболист Штефан Лихтштайнер начал стажироваться на часовом заводе в Цюрихе, о чём сообщается на 20min.ch.

«Мне очень нравится эта работа. Вообще, меня всегда увлекали часы. После завершения карьеры футболиста я хочу погрузиться в этот мир.

Игра в обороне на футбольном поле – это искусство, как и изготовление часов. Обычный фанат часто не видит и не осознаёт, насколько важны мелкие детали и тонкости. Часто нужно повернуть лишь один винтик, чтобы добиться эффекта. Это работает и в футболе, и в часах», - сказал Лихтштайнер.

Штефан Лихтштайнер известен главным образом по семи годам выступлений за «Ювентус».