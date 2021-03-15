​Зидан допускает возвращение Роналду в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, может ли Криштиану Роналду вернуться в мадридский клуб.

«Да, это может случиться. Мы знаем Криштиану, знаем его личность и всё, что он здесь сделал. Но сейчас он играет за «Ювентус», и мы должны это уважать.

Посмотрим, каким будет будущее. Мне понравилось тренировать Роналду, он впечатляет. Но прямо сейчас он приносит пользу «Ювентусу», - цитирует Зидана Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до конца июня следующего года.