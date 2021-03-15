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​Зидан допускает возвращение Роналду в «Реал»

15 Марта 2021, 17:41,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, может ли Криштиану Роналду вернуться в мадридский клуб.

«Да, это может случиться. Мы знаем Криштиану, знаем его личность и всё, что он здесь сделал. Но сейчас он играет за «Ювентус», и мы должны это уважать.

Посмотрим, каким будет будущее. Мне понравилось тренировать Роналду, он впечатляет. Но прямо сейчас он приносит пользу «Ювентусу», - цитирует Зидана Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до конца июня следующего года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан
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Комментарии (2)
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2
Марченко Максим
15 Марта 2021, 18:27

Зизу видать впечатлился хитриком с Кальяри )),но Роналдо редко выдаёт такие матчи ,за частую в последнее время не особо был замечен ,оттуда и поползли слухи о его уходе .Если с его зарплатой справитесь ,то в чём дело забирайте)) и карьеру там же закончит).

1
Misha_diablo_football
15 Марта 2021, 17:54

До чего дожили бывшие суперклубы Европы будут тащить два пенсионера (которые в прошлом были едва ли не лучшими в истории ХХI века)...

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