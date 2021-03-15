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Буффон травмировал спину и выбыл на неопределённый срок

15 Марта 2021, 11:49,

Страж ворот туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пропустил вчерашний поединок чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1).

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, 43-летний голкипер прошел медицинское обследование, по результатам которого у него была диагностирована травма спины. Сроки восстановления Буффона пока не называются.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи принял участие в десяти поединках, в шести из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Старая синьора» набрала 55 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Серии. Туринский клуб отстает от идущего вторым «Милана» на один балл.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (1)
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Super fanat
15 Марта 2021, 13:09

В случае с Буффоном хочется сказать, что всегда нужно вовремя остановиться!

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