Буффон травмировал спину и выбыл на неопределённый срок

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15 Марта 2021, 11:49,
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Страж ворот туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пропустил вчерашний поединок чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1).
Согласно данным La Gazzetta dello Sport, 43-летний голкипер прошел медицинское обследование, по результатам которого у него была диагностирована травма спины. Сроки восстановления Буффона пока не называются.
В нынешнем сезоне Джанлуиджи принял участие в десяти поединках, в шести из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
«Старая синьора» набрала 55 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Серии. Туринский клуб отстает от идущего вторым «Милана» на один балл.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Джанлуиджи Буффон
В случае с Буффоном хочется сказать, что всегда нужно вовремя остановиться!