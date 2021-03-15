Буффон травмировал спину и выбыл на неопределённый срок

Страж ворот туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пропустил вчерашний поединок чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1).

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, 43-летний голкипер прошел медицинское обследование, по результатам которого у него была диагностирована травма спины. Сроки восстановления Буффона пока не называются.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи принял участие в десяти поединках, в шести из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Старая синьора» набрала 55 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Серии. Туринский клуб отстает от идущего вторым «Милана» на один балл.